الأسد بعد إدلائه بصوته: قيمة آرائكم صفر

2021/05/26 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد رئيس النظام السوري بشار الأسد الأربعاء، بعد إدلائه بصوته في مدينة دوما قرب دمشق برفقة زوجته أسماء، بالانتقادات الغربية للانتخابات الرئاسية في بلده.وقال "قيمة آرائكم هي صفر".

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