تكليف اللواء سعد حاجم بمنصب جديد في وزارة الداخلية

2021/05/26 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتكليف اللواء سعد حاجم بمنصب مدير إدارة الضباط، في وزارة الداخلية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "أوامر صدرت بتكليف اللواء سعد حاجم، بمنصب مدير إدارة الضباط في وزارة الداخلية".

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