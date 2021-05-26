اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح

2021/05/26 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افادت مصادر امنية رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح وفق المادة 4 ارهاب.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، انه "بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، اعتقلت قوة امنية قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح وفق المادة 4 ارهاب".

واضافت المصادر ان "قائد عمليات الانبار للحشد "قاسم مصلح" تمت مراقبته لمدة 3 ايام بين صحراء كربلاء والانبار".

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