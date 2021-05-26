اعتقال موظف في الكمارك العراقية وضبط متهمين في قضية بـ ’مليار دينار’

2021/05/26 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، اعتقال موظف في الكمارك العراقية وضبط متهمين في قضية بمليار دينار.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آيار 2021)، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة تمكَّن من إحباط محاولةٍ للتجاوز والاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّته لمديريَّة بلديَّة كركوك وضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبّسين بالتجاوز من خلال تشييد محطة تعبئة وقودٍ خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن المُتَّهمين أقدموا على ذلك الفعل بالتواطؤ مع بعض مُنتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز".

وأضافت "بعد الكشف الموقعيِّ على العقار، لُوحِظَ وجود أعمال تشييدٍ لمحطة تعبئة وقودٍ متكاملةٍ بنسبة إنجاز تصل إلى (75%)، لافتةً إلى إيقاف العمل وضبط المتجاوزين على العقار الذي تصل قيمته التقديريَّـة إلى (1,000,000,000) مليار دينار".

وعلى صعيد منفصل، "تمكَّن فريق العمل من ضبط مُوظَّفٍ في معاونيَّة گمرك كركوك متلبساً بتسلم الرشوة؛ لقاء جلب كتب صحَّة صدور تصريحةٍ گمرگيةٍ عائدةٍ لأحد المواطنين من مديريَّة گمرك السليمانيَّة".

وبحسب البيان "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".

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