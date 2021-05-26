قوة أمنية تعتقل قائدا كبيرا في الحشد العشائري

2021/05/26 | 12:45 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر مطلع، الاربعاء، باعتقال "قاسم مصلح" قائد عمليات الانبار للحشد العشائري على يد قوة امنية خاصة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (26 ايار 2021)، ان "قوة امنية كبيرة قامت باعتقال (قاسم مصلح) قائد عمليات الانبار للحشد العشائري".

واضاف المصدر ان "خطوة الاعتقال جاءت على خلفية تهم بالفساد المالي والاداري، فضلا عن تورطه بمخالفات اخرى".

واشارت المعلومات الى ان القوة التي قامت باعتقال (مصلح) كانت بقيادة رئيس لجنة الفساد احمد ابو رغيف، دون ان يتسنى لـ NRT التاكد من صحة هذا الامر حتى اللحظة.

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