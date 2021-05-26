سائرون: المروجون لتأجيل الانتخابات شخصيات تفتقر للرصيد الجماهيري

2021/05/26 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت كتلة سائرون النيابية أنباء تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال النائب عن سائرون جمال فاخر إن المروجين لأنباء تأجيل الانتخابات هم الشخصيات المفتقرة للرصيد الجماهيري التي تحاول ارباك الأوضاع مشيرا الى أن الكتل الوطنية ترفض تأجيل الانتخابات رفضا قاطعا وما يتم تداوله مجرد دعاية إعلامية.

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