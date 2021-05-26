وزير الخارجيَّة يتسلـم نسخة من أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى بغداد (فيديو)

2021/05/26 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء

عن تسلم أوراق اعتماد السفير الروسي

الجديد لدى بغداد.

الوزارة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين

تسلّم، نسخة من أوراق اعتماد السيِ

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