بالجرم المشهود.. القبض على متهمين بتجارة المخدرات في كربلاء وميسان

2021/05/26 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لمكافحة

المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم

الاربعاء، القاء القبض على 5 متهمين

بتجارة المواد المخدرة في محافظتي

كربلاء وميسان وضبطهم بالجرم المشهود.

وذكرت المديرية، التابعة لوزارة

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