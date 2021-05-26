العراق يترقب حدثين عالميين سيضاعف أعداد الطائرات العابرة في سمائه.. ستدخل مئات الاف الدولارات

2021/05/26 | 12:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل، الأربعاء، عن تزايد اقبال شركات الطيران الدولية على استخدام الممرات الجوية العراقية لكونها اقصر الطرق بين الشرق والغرب.

وقال مدير الشركة العامة للملاحة الجوية علي محسن هاشم في بيان إن “الشركة تواصل مساعيها للنهوض والارتقاء بالملاحة الجوية العراقية”.

وأضاف هاشم، أن “هناك اقبالا متزايدا من قبل شركات الطيران الدولية في استخدام الممرات الجوية العراقية لكونها اقصر الطرق بين الشرق والغرب في مرور الطائرات التابعة لها، وبخاصة أن المدة المقبلة ستشهد اكثر من فعالية دولية كمعرض اكسبو دبي وبطولة كاس العالم”.

ويستحصل العراق عن كل طائرة تعبر الأجواء العراقية 450 دولاراً، فيما يقدر عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية بأكثر من 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك، حيث تقدر واردات الدولة يوميا من عبور الطائرات نحو 120 الف دولار.

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