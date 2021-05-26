2021/05/26 | 13:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان النيابية: عودة عوائل مخيم الهول الى نينوى ستثير انقسامات مجتمعية

اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب احمد الكناني، الاربعاء، بان عودة عوائل مخيم الهول الى نينوى ستثير انقسامات مجتمعية,

وقال الكناني ان” هناك مكونات كبيرة ومهمة في نينوى بالاضافة الى شخصيات سياسية وعشائرية ترفض عودة عوائل مخيم الهول الى اي منطقة داخل المحافظة مؤكدا بان عودة العوائل ستثير انقسامات مجتمعية مرة اخرى والتي كانت من الاسباب التي دفعت الارهاب للسيطرة عليها بعد 2014 داعيا الى مراعاة الموضوع وحساسيته لمنع تكرار ماساة نينوى مرة اخرى”.

واضاف الكناني،ان” مكونات وجهات عدة في نينوى استهدفت بقسوة من داعش الارهابي وعودة عوائل مخيم الهول ستثير مشاكل مؤكدا ضرورة الانتباه لخطورة الملف والسعي لاعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة وتعويض المتضررين”.

وكانت اكثر من 100 اسرة من مخيم الهول السورية تم نقلها مساء يوم امس الى مخيم الجدعة في اطراف نينوى”.

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