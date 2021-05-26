2021/05/26 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بإعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، في العاصمة بغداد.وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قوة أمنية خاصة، اعتقلت قائد عمليات الأنبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار بالحشد المركز الخبري الوطني.

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