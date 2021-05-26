هدوء نسبي عقب سقوط ضحايا في بغداد

2021/05/26 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعطفت ساحة التحرير في العاصمة بغداد، يوم الاربعاء، الى الهدوء النسبي بعد تظاهرات اسفرت عن سقوط ضحايا.

وقال الاعلامي احمد الحاج لـPUKmedia: ان ساحة التحرير تشهد اليوم هدواء نسبيا، لافتا الى ان اللجان التنسيقية ستجتمع لاتخاذ قرارات جديدة.

واضاف: ان مطالب المتظاهرين تمثلت بالغاء الانتخابات المبكرة، وكشف قتلة الناشطين والمتظاهرين، ووعود منحت سابقا لهم، لافتا الى ان التظاهرة اقتصرت على يوم واحد.

من جانبها اعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن حصيلة التظاهرات في ساحة التحرير أمس الثلاثاء بلغت شهيدين و150 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية.

وأعربت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن أسفها بشكل بالغ لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد والتي أدت لاستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة 20 أخرين، ومازال إصابة العديد منهم خطرة حتى الآن وإصابة 130 من القوات الأمنية واعتقال عدد كبير من المتظاهرين، وتم إطلاق سراحهم والمتبقي 11 متظاهرا معتقلا تم عرض أوراقهم على القضاء.

PUKmedia خاص

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