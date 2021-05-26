شاهد لحظة اعتداء محافظ المثنى على مواطن قال له “هذا مو إنجاز”.. بالإشارة الى أدائه في إدارة المحافظة

2021/05/26 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

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لحظة اعتداء محافظ المثنى على مواطن قال له “هذا مو إنجاز”..



بالإشارة الى أدائه في إدارة المحافظة

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