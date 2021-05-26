القضاء الاعلى: ملف التعويضات يستخدم كدعاية انتخابية

2021/05/26 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت رئاسة أستئناف نينوى إن البعض يحاول استخدام ملف تعويضات المواطنين لإغراض الدعاية الانتخابية.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء: ان طلبات تعويض المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية هو محط اهتمام اللجان القضائية المختصة في رئاسة محكمة أستئناف نينوى وبتوجيه من مجلس القضاء الأعلى وان المعاملات تخضع لإجراءات التدقيق وفق القانون علما انه تم حسم ما يزيد عن ( 11605) دعوى بهذا الخصوص وما زال العمل جاري وفقا للقانون .

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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