2021/05/26 | 13:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة الشهداء والسجناء النيابية يطالب بتحويل معتقلات وسجون البعث لمتاحف

طالب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية خلف عبد الصمد، الأربعاء، باستعادة السجون والمعتقلات التي كانت في فترة البعث المقبور وتحويلها الى متاحف لتوثيق النظام السابق واجهزته القمعية.

وقال عبد الصمد، إنه “لو استذكرنا جيدا فترة (35) سنة من حكم البعث الدموي الاجرامي الذي تسلط على رقاب الابرياء من ابناء الشعب العراقي للاحظنا وبكل وضوح ان هذا الحزب تفنن في اساليب التعذيب والقتل حيث لم تكن هناك وسيلة اجرامية الا واستعملها على ضحاياه وطبقها عمليا في تلك السجون والمعتقلات الذي يحتفظ السجناء والمعتقلين والضحايا ذكريات وقصص مولمة عن بشاعة تلك الجرائم ولكن للاسف لم نجد اهتمامًا حقيقيًا وواضحا ومسوولا في نفس الوقت من الجهات المعنية عن أرشفة تلك الجرائم بمختلف الوسائل وتوثيق تلك الحقبة”.

وأضاف أنه “في الاونة الاخيرة تتعالى اصوات من بعض الشباب الذي لم يكتوي بنار البعث ووحشيته ولم يطلع على تاريخ هذه الحقبة المظلمة او من بعض الابواق البعثية وحواضنهم العفنة بتزيين تلك الصفحة السوداء من تاريخ العراق فترة حكم البعث والعودة اليه ووصفه بالزمن الجميل بالرغم من اغلب الشعب العراقي يدرك انه لاعودة لتلك الفترة الاجرامية الدموية لما عاناه منها ، ولكن للاسف كانت من اهم الاسباب لتعالي هذه الاصوات هو عدم وجود جدية لنشر ثقافة حقيقية واهتمام واضح من الجهات المعنية لنشر تلك الجرائم واثارها التي ترتبت على ابناء شعبنا وبلدنا الحبيب لتاسيس ذاكرة ارشيفية تأريخية تستفيد منها الأجيال”.

ودعا عبد الصمد رئيس مجلس الوزراءالى “تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية والانسانية وكذلك التاريخية بصفته الرسمية الاهتمام بهذا الملف اهتماما كبيرا لكونه يعد صفحة من صفحات تاريخ بلدنا الجريح وذلك من خلال الاسراع بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية رؤساء موسسات العدالة الانتقالية والمفوضية العليا لحقوق الانسان لاعداد خطة عمل عملية وسريعة بعيدة عن الاجراءات الروتينية في تشكيل اللجان تكون من مهامها تحويل جميع السجون والمعتقلات البعثية في بغداد والمحافظات الى متاحف لتكون شاهدا حيا على جرائم البعث واجهزته القمعية وكذلك لتوثيق بطولات وتضحيات الشهداء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين وجميع الضحايا من ابناء شعبنا العراقي الذين وقفوا ضد الدكتاتورية ليكون مراحل صمودهم وثمن تضحياتهم سقوط الدكتاتور المقبور وحزبه واجهزته القمعية والتنعم بالعملية السياسية الديمقراطية الحالية التي نعيشها الان”.

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