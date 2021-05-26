تسجيل 8373 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2021/05/26 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة الثمانية آلاف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات الجديدة لأول مرة منذ أوائل أبريل مستوى الـ400 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 8373 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7884 إصابة في […]

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