بيان من الداخلية حول اغتيال الناشط 'طارق ياسين' في منطقة الأعظمية

2021/05/26 | 13:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الداخلية، الاربعاء، ان عملية اغتيال الناشط طارق ياسين في منطقة الأعظمية جاءت على خلفية شجار وليس اغتيال كما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للوزارة، تلقى NRT عربية نسخة منه، (26 أيار 2021)، أن "صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبر مفاده: إغتيال الناشط المدني طارق ياسين في منطقة الأعظمية، ورميه بإطلاقتين من خلال مسدس كاتم قرب ساحة عنتر بالعاصمة بغداد".

وأشار البيان الى أنه "بعد البحث والتحري عن الموضوع، فقد تبين انه حادث جنائي بسبب شجار بين المجني عليه الذي كان يستقل دراجة نارية وبين والجاني الذي كان يستقل سيارة في منطقة الاعظمية بالتحديد في شارع عمر".

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