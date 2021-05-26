2021/05/26 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ممثل رئيس القضاء الاعلى يلتقي المتظاهرين ويوعدهم باتخاذ الاجراءات المناسبة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:53

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل رئيس القضاء الاعلى يلتقي المتظاهرين ويوعدهم باتخاذ الاجراءات المناسبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل رئيس القضاء الاعلى يلتقي المتظاهرين ويوعدهم باتخاذ الاجراءات المناسبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).