توضيح جديد من التربية بشأن العام الدراسي والامتحانات النهائية

2021/05/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء،

توضيحاً بشأن العام الدراسي

والامتحانات النهائية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر

فاروق في تصريح صحافي، ان "الوزارة

ستصدر في الأيام المقبلة التعليمات

والآليات

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