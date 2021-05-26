في ظل حكومة الثقافة المبرمجة

2021/05/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

اختلفت مواقف المثقفين العراقيين على

وجه الخصوص في بناء جيل مثقف في الدولة

المعاصرة التي تشكلت أطيافها من ثقافات

متعددة، وأخرى متخصصة من القضايا

والإشكاليات التي يعيشها المجتمع

الحالي

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