كربلاء.. ممثل المرجع السيستاني يتفقد مشروع 1000 وحدة سكنية لشريحة الفقراء (صور)

2021/05/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد ممثل المرجعية الدينية العليا،

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم

الاربعاء، مشروع اسكان الفقراء البالغ

1000 وحدة سكنية، على طريق كربلاء - بابل.

وقال المهندس المشرف على المشروع ضياء

محمد علي صادق ف

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