2021/05/26 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 4 دقائق

محكمة استئناف نينوى تصدر توضيحاً بشأن استخدام ملف تعويضات المواطنين

منذ 34 دقيقة

بالوثيقة..



القضاء يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في الحشد الشعبي

منذ ساعتين

النزاهة تحبط محاولة التجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة في كركوك قيمته مليار دينار

منذ ساعتين

مصدر: اعتقال قيادي كبير في الحشد الشعبي بالانبار

منذ 3 ساعات

القبض على ارهابيتين شقيقتين في داقوق عملتا بما يسمى ديوان الحسبة في كركوك

منذ 3 ساعات

وزير الدفاع يصل الى ذي قار

منذ 3 ساعات

شهيدان و150 مصاباً من المتظاهرين والقوات الامنية حصيلة التظاهرات في ساحة التحرير

منذ 5 ساعات

مصرع 4 أشخاص بحادث سير في بابل

منذ 14 ساعة

الاعلام الامني: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في ملابسات احداث ساحة التحرير

منذ 17 ساعة

القبض على عدد من المطلوبين في بابل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الاميركية توضح سبب اطلاق صافرات الانذار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الاميركية توضح سبب اطلاق صافرات الانذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).