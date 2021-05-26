2021/05/26 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن مطالب اقالة المحافظ وقيادات الشرطة والعمليات.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القضاء بشأن صلاحيات إقالة المحافظين وقيادات الشرطة والعمليات المركز الخبري الوطني.

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