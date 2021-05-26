الرقابة المالية المصرية تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة

2021/05/26 | 14:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين.كما حذرت الهيئة من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية …

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