السعودية تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

2021/05/26 | 14:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، عن تعهد المملكة بالشراكة مع البنك الدولي بتقديم 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة كأول صندوق دولي كرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي.وقال الخطيب، خلال …

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