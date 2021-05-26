لماذا تشتري الولايات المتحدة النفط من الخارج، رغم أنها أكبر منتج له؟ - عادل حبه

2021/05/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم فالنتين ماليشييفترجمة عادل حبه بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي أعلى مستوى لها في خلال عشر سنوات.



ويشير أحدث تقرير صادر عن وكالة التصنيف Standard & Poor s (S&P) ، وهي إحدى وكالات التصنيف الثلاث الأكثر نفوذاً في العالم، إلى أنه في كانون الثاني 2021 ، بلغ حجم واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي رقماً قياسياً بلغ نسبة 8٪-;- من إجمالي واردات الولايات ......





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