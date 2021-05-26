هل العمال جزء من التعويض واعادة الاعمار؟! - سلامه ابو زعيتر

2021/05/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم مقال:هل العمال جزء من التعويض وإعادة الاعمار؟!• د.



سلامه أبو زعيتربعد اعلان التهدئة ووقف العدوان (الإسرائيلي)، الذي استهدف كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وطال المدنيين والامنين في بيوتهم وهدمها على أصحابها، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء...، واستهدف البنية التحتية والاقتصادية والصناعية، باستهداف الشوارع وأكثر من 300 منشأة اقتصاد ......





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