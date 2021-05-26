القضاء يصدر توضيحاً حول ملف تعويضات المواطنين في نينوى

2021/05/26 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت رئاسة استئناف نينوى، اليوم الأربعاء، من استخدام ملف تعويضات المواطنين لاغراض انتخابية.وقال اعلام القضاء في بيان إن “البعض يحاول استخدام ملف تعويضات المواطنين لإغراض الدعاية الانتخابية في حين أن طلبات تعويض المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية هو محط اهتمام اللجان القضائية المختصة في رئاسة محكمة أستئناف نينوى […]

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