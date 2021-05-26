قوباد طالباني: مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد

2021/05/26 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء، السفير الالماني في العراق أوله ديل والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القنصل الالماني العام في اقليم كوردستان كليمنس زمنتر، ودابان شدلة نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، أكد الجانبان، اهمية تطوير العلاقات بين المانيا واقليم كوردستان بجميع المجالات، كما دعا نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، المانيا، الى دور اكبر في مساعدة الاقليم لتطوير قطاعي الزراعة والصناعة والاصلاحات في نظام الادارة.

في جانب آخر من الاجتماع، تم بحث الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اكد الجانبان ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بشكل نزيه وشفاف، واصفين ذلك بالمهم لاستقرار السياسي والديمقراطية وتطوير العملية السياسية في العراق.

الجانبان اكد ايضا، ضرورة تطوير العلاقات بين حكومتي الاتحادية والاقليم، وقال قوباد طالباني: ان حكومة اقليم كوردستان لديها نية معالجة جميع المشاكل بين الاقليم وبغددا، موضحا، ان حكومة اقليم كوردستان مستعدة لتنفيذ جميع مواد وفقرات قانون الموازنة المالية، كما من المقرر ان يتوجه وفد حكومي الى بغداد قريبا، لحل جميع المشاكل والعقبات الفنية امام تنفيذ القانون.

في ختام الاجتماع، اعرب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عن شكره لزيارة السفير الالماني، بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله في بغداد، مشيدا بدوره وتعاونه المستمرين متمنيا، لبلاده استمرار دعمها لاقليم كوردستان والعراق.

PUKmedia ترجمة

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