فاتورة جديدة: العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية

2021/05/26 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تصدر العراق، قائمة الدول المستوردة للمواد والبضائع غير النفطية من إيران.

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وقال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي، في تصريح نقلته وسائل إعلام ايرانية وتابعه "ناس"، (26 آيار 2021)، إن "الصادرات السلع غير النفطية حققت نموا كميا بنسبة 17 بالمئة وسعريا بـ 48 بالمئة في الشهرين الاوليين من السنة المالية الجارية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 مايو/ آيار 2021 على اساس سنوي".

وأضاف أن "تم تصدير 16.9 مليون طن بقيمة 6.3 مليار دولار من السلع الايرانية الى مختلف دول العالم في الشهرين الفائتين، غالبيتها البنزين والبولي اثيلين والميثانول وسبائك الحديد والصلب والصناعات الفولادي".

وأوضح أن "العراق ثاني أكبر المستوردين".

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