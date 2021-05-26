نائب: الناشط طارق ياسين قتل على يد ضابط وبسلاح رسمي

2021/05/26 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق النائب ظافر العاني، الاربعاء، على اغتيال الناشط طارق ياسين وسط العاصمة بغداد.

وقال العاني في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (26 ايار 2021)، ان "إغتيال الشاب طارق ياسين في الأعظمية على يد ضابط شرطة لمجرد مشاجرة عادية إنما هو دليل على أن أكثر السلاح انفلاتا هو السلاح الرسمي".

واكدت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم ، ان عملية اغتيال الناشط طارق ياسين في منطقة الأعظمية جاءت على خلفية شجار وليس اغتيال كما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للوزارة، ان "صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبر مفاده: إغتيال الناشط المدني طارق ياسين في منطقة الأعظمية، ورميه بإطلاقتين من خلال مسدس كاتم قرب ساحة عنتر بالعاصمة بغداد".

وأشار البيان الى أنه "بعد البحث والتحري عن الموضوع، فقد تبين انه حادث جنائي بسبب شجار بين المجني عليه الذي كان يستقل دراجة نارية وبين والجاني الذي كان يستقل سيارة في منطقة الاعظمية بالتحديد في شارع عمر".

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