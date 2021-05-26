الرشيد يحدد فائدة قروض صيانة المباني والوحدات السكنية

2021/05/26 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن النسبة التي وضعها لمنح قروض صيانة المباني والوحدات السكنية والتي حدد ب(٥٪) سنويا وبمدة (١٠) سنوات.

المكتب الاعلامي للمصرف قال في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "المصرف اطلق قروض لصيانة المباني تصل الى (٣٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(٢٠) مليون للمواطنين بكفالة موظف موطن راتبه لدى المصرف". واضاف انه "تم توجيه كافة الفروع بترويج معاملات الراغبين بالتقديم".

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