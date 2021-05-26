2021/05/26 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، اليوم الأربعاء، عودة 94 عائلة من مخيم الهول بعد اكمال التدقيق الأمني، فيما حددت ثلاثة أسباب أخَّرت استمرار عودة العائلات النازحة الى نينوى.

وقالت فائق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، (ستنشر في وقت لاحق) إن "عودة العوائل النازحة من مخيم الهول مستمرة الى مناطقهم الأصلية في نينوى وهو ليس بالشيء الجديد"، مبينة أن "هناك تواصلاً في ذلك ".

وأضافت فائق أن "تأخُّر عودة هذه العوائل من المخيم يعود الى التخصيص المالي والتدقيق الأمني وجائحة كورونا، حيث إن تلك الأسباب كانت العائق في الموضوع"، مشيرةً إلى أن "مدة توقف عودتهم قصيرة".

وتابعت فائق أن "الأجهزة الأمنية استأنفت التدقيق الأمني ومن واجب الوزارة تسلُّم العائدين بعد دخولهم العراق وايصالهم للمخيمات الموجودة"، موضحةً أنه "في السابق يتمُّ دمجهم في مجتمعاتهم ومناطقهم الأصلية عند عودتهم".

وأكدت أن "هذه المرحلة ارتأينا كوزارة وأجهزة أمنية وتوجه حكومي كامل أن يكون هناك ما يسمى الدعم والتأهيل النفسي وبرامج خاصة معدة من قبل الوزارة ومستشارية الأمن القومي بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة "، مشددة على ضرورة أن "يكون تواجدهم في المخيم، والعمل على تلك البرامج لإعادة اندماجهم في المجتمع".

ولفتت فائق إلى أن "عدد العوائل العائدة هو 94 عائلة معظمهم من أهالي الموصل وغالبيتهم نساء وأطفال إضافة الى عدد قليل جداً من الرجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الهجرة: العوائل العائدة من مخيَّم الهول مدقَّقة أمنيَّاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الهجرة: العوائل العائدة من مخيَّم الهول مدقَّقة أمنيَّاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).