الكهرباء تعلن دفع رواتب العقود والأجراء لخمسة أشهر غداً الخميس

2021/05/26 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، تأمين رواتب العقود والأجراء لخمسة أشهر غداً الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة الكهرباء، لا تزال ساعية باجتهاد لتأمين جميع حقوق ومستحقات منتسبيها من العقود والاجور الواجبة الدفع عن جهود قدموها لأشهر عام ٢٠٢١”.

وأضافت “عليه سيتم يوم غد الخميس تأمين رواتب اشهر (كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار) واستلام صكوكها من وزارة المالية”.

وتابعت “سيتم الاسبوع المقبل تنظيم صكوك مبالغ الرواتب للشهر المذكورة للشركات العامة بغية صرفها لمنتسبيهم، كما وسيتم دفع وتسليم الرواتب من الشهر المقبل بإنتظام بموعدها المقرر أسوة بموظفي الملاك الدائم”.

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