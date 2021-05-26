2021/05/26 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم

الطبي الايرانية، عن تسجيل 10468 إصابة و

163 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة

الايرانية في تقريرها اليومي اليوم

الاربعاء: تم من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الايرانية: تسجيل 10468 اصابة و 163 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الايرانية: تسجيل 10468 اصابة و 163 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).