2021/05/26 | 14:28 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم
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الطبي الايرانية، عن تسجيل 10468 إصابة و
163 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة
الايرانية في تقريرها اليومي اليوم
الاربعاء: تم من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الايرانية: تسجيل 10468 اصابة و 163 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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