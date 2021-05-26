نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده

2021/05/26 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

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أثار ظهور الأمين العام لـ"حزب الله"

اللبناني، حسن نصرالله، مساء أمس

الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات

رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول

صحته، إذ بدا منهكا ونحيفا ويتنفس

بصعوبة.





وتساءل ناشطون إن

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