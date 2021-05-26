الكهرباء تعلن تأمين رواتب موظفي العقود والأجور لـ 5 أشهر

2021/05/26 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، بأنها ستؤمن رواتب ومستحقات العقود والأجور اليومية لخمسة أشهر للسنة الحالية.وقالت الوزارة في بيان، إن “وزارة الكهرباء لا زالت ساعية باجتهاد لتأمين جميع حقوق ومستحقات منتسبيها من العقود والاجور، الواجبة الدفع عن جهود قدموها لأشهر عام ٢٠٢١”.واضافت “سيتم يوم غد الخميس تأمين رواتب اشهر (كانون الثاني، […]

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