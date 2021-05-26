2021/05/26 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بالكامل، على خلفية معلومات بمحاولة اقتحامها.وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “القوات الأمنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء بالكامل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق المنطقة الخضراء على خلفية معلومات بمحاولة اقتحامها المركز الخبري الوطني.

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