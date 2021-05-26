استمرار جلسة برلمان كوردستان

2021/05/26 | 14:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد برلمان كوردستان لاجراء القراءة الثانية لمقترح قانون " تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات.

واوضحت البرلمانية روزان محمد كريم عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان لـPUKmedia: ان جلسة برلمان كوردستان بدأت اليوم في تمام الساعة الـ 11 صباحا، لاجراء القراءة الثانية لقانون " تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات" موضحة، ان الجلسة تستأنف في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم، بعد الاستراحة.

وكان برلمان كوردستان قد اعلن اليوم، عن جدول اعمال الجلسة " 15" للدورة الربيعية للعام الثالث للدورة الخامسة لاجراء القراءة الثانية لمقترح قانون" تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات".

PUKmedia خاص

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