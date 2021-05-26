العدل تنفي وجود حالات تعذيب في السجون وتؤكد: لا صحة لانتشار كورونا بين النزلاء

2021/05/26 | 14:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الاربعاء، وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى ، فيما أشار إلى عدم صحة انتشار وباء كورونا بين النزلاء ، لفت إلى أن وزارته هي جهة ايداعية وليست تحقيقة.وقال عبد الستار في تصريح صحفي، أن” الوزارة لديها اتفاقات مع المنظمات الدولية […]

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