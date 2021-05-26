مصرع عامل سقط من أعلى منارة جامع الموصل الكبير

2021/05/26 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، الأربعاء (26 أيار 2021)

بمصرع عامل سقط من أعلى منارة جامع

الموصل الكبير في الجانب الأيسر من

الموصل.

وقال المصدر، إن “عاملاً يعمل في جامع

الموصل الكبير سقط ظهر اليوم، من أعلى

منارة الج

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