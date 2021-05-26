ماذا يحدث في الجسم عند تناول الخيار يوميا؟

2021/05/26 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الأطباء في روما القديمة يوصون

بتناول الخيار يوميا لتنظيف الجسم من

السموم.



واليوم يصفه الأطباء لمن يرغب

في تخفيض وزنه، لأنه مادة غذائية خالية

من السعرات الحرارية.

ويتكوّن الخيار من 95% ماء و5% ألي

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