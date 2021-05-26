العثور على مخلفات داعش الارهابي في صحراء كربلاء

2021/05/26 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات كربلاء المقدسة

بتنفيذ واجب مسح وتفتيش المناطق

الصحراوية الممتدة من قضاء النخيب حتى

منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية

السعودية وبالتعاون مع لواء المشاة

الحادي والأربعين و فرقة الع

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