2021/05/26 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت انطلقت في يوم 25 ايار الحالي قوى التغييرالمدنية الديمقراطية عموماً والتشرينية على وجه التعيّن.



عائدة الى ساحاتها التي سجلت فيها اروع صفحة نضالية ضد العسف والفقر والفساد والتبعية المذلة..



وقدمت مستوى من التضحيات ما لم تقدمه سابقاتها من شهداء وجرحى.



راسمة اعجازاً في البطولة والتضحية وهي اليوم تجدد الاستمرار على ذات الزخم الثوري الذي قل نظيره في ايامنا الراهنة، ولابد من الاشارة بان هذا المجد الكفاحي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد الانتفاضة .. فرصة الامتحان الاخيرة - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد الانتفاضة .. فرصة الامتحان الاخيرة - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).