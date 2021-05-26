إحباط محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة مليار دينار

2021/05/26 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة احباط محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة في محافظة كركوك بالتعاون مع منتسبي جهات حكومية.

وأكدت الهيئة في بيان تمكن الفرق التابعة لها في كركوك من إحباط محاولة للتجاوز والاستيلاء على عقار تعود ملكيته لمديرية بلدية كركوك وضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالقضية من خلال التحقيقات الأولية التي اثبتت ان المتهمين أقدموا على ذلك بالتواطؤ مع بعض منتسبي الجهات المعنية مشيرة الى أن القيمة التقديرية للعقار تبلغ مليار دينار.

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