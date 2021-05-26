الامن النيابية تطالب الحكومة بوضع خطط أمنية مشددة حول مخيم الجدعة

2021/05/26 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

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طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحكومة بوضع خطط امنية مشددة حول مخيم الجدعة في مدينة الموصل بعد نقل عوائل داعش من مخيم الهول في سوريا لمنع أي حالات تسلل خارج مخيم الجدعة.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي إن نقل عوائل داعش من مخيم الهول الى داخل الأراضي العراقية يهدد الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي الأهلي مشددا على ضرورة وضع خطط أمنية حول مخيم الجدعة لمنع حالات التسلل أو محاولات تهريبهم خارج المخيم ولمنع أي تواصل بين المتواجدين داخل المخيم وبين المسلحين الذي يسعون الى تنفيذ مخططات ارهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية.

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