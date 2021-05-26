2021/05/26 | 15:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد على خلفية توتر بين الحشد والكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/26 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد على خلفية توتر بين الحشد والكاظمي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد على خلفية توتر بين الحشد والكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).