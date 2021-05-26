اصدار قوائم جديدة لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية

2021/05/26 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قوائم جديدة للمواطنين الذين صدرت لهم القرارات الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

وقال بيان مقتضب للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان "هذه القوائم صدرت بموجب القانون (٢٠ لسنة ٢٠٠٩) المعدل، ضمن محافظات بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين".

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