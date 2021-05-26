القوات الأمنية تغلق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

2021/05/26 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أغلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاربعاء، الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، ومنعت دخول المنطقة لمن لا يحمل الباج الرسمي.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية قامت بغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً ومنعت المواطنين من الدخول إليها"، مبيناً أن "القوات تسمح فقط لحاملي الباج الرسمي بالدخول اليها".



بدون ان يذكر الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذا الاجراء.

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