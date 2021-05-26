بعثة الأمم المتحدة تعلن قرب تأهيل محطة كهربائية في القائم

2021/05/26 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، عن ان ‏أكثر من 8000 عراقي يعيشون في القائم سيحصلون على التيار الكهربائي من خلال تأهيل محطة كهرباء القنيطرة الفرعية . ‏

وقال بيان للبعثة باللغة الإنكليزية ترجمته (بغداد اليوم)، انه "تم تنفيذ إعادة التأهيل للمنازل التي تضررت بشدة خلال الحرب مع داعش بدعم من بعثة الامم المتحدة (UNAMI) وبالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID )".

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